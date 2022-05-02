بريطانيا تدين قصف مصفاة نفط بأربيل

2022/05/02 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت المملكة المتحدة، القصف الأخير

الذي طال محافظة أربيل، عادة ذلك "غير

مقبول ولا يخدم مصلحة أحد".

وكتب السفير البريطاني في بغداد، مارك

برايسون ريتشاردسون، تغريدة بموقع

تويتر، ذكر فيها: "ادين الهجو

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