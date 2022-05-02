العراق يكشف عن سعر النفط المصدر الى الاردن

2022/05/02 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية

"سومو"، اليوم الاثنين، أن معدل سعر

النفط الخام المصدر الى الاردن بلغ 88

دولاراً خلال نيسان الماضي، أي بأقل من

16 دولاراً من معدل السعر الرسمي، وذلك

بعد المباشرة مرة اخر

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