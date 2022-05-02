2022/05/02 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاثنين، المواطنين للاحتياط من

استخدام الألعاب النارية والعاب

الأطفال الخطرة (الصجم)، فيما شددت على

ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية من

فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة هان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تذكر بإجراءات كورونا وتحذر من "الصجم" في العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تذكر بإجراءات كورونا وتحذر من "الصجم" في العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).