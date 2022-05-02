نادي الحشد الشعبي للدرجات يدخل معسكراً تدريباً في السليمانية

2022/05/02 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يستعد نادي الحشد الشعبي لخوض سباق المرحلة الثانية لدوري الدرجات، التي من المقرر اقامتها في محافظة السليمانية للفترة من 7 الى 9 من الشهر الحالي.وقال كابتن الفريق علي عبد الخضر في بيان نشره المكتب الاعلامي للنادي إن “الفريق دخل في معسكراً تدريباً ابتداء يوم 30/4 استعدادً للمرحلة الثانية بمشاركة 6 لاعبين يمثلون […]

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