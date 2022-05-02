يونامي توجه رسالة لقادة العراق تخص أربيل - عاجل

2022/05/02 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اليوم

وجهت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، اليوم الاثنين، رسالة لقادة العراق تخص أربيل.

وقالت البعثة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "إطلاق الصواريخ الطائش الذي استهدف مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعدّ تطوراً مقلقاً آخر".

،اضافت انه "ينبغي على قادة العراق العمل متحدين لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

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