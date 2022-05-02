2022/05/02 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت مديرية المزارات الشيعية في ديالى، اليوم الاثنين، اعلان حالة الانذار القصوى في 16 مرقد ديني.

وقال مدير اعلام المزارات الشيعية احمد الربيعي في تصريح خاص لـ( بغداد اليوم) ان "حالة الانذار القصوى تم اعلانها في 16 مرقد ديني في بعقوبة وبقية مدن ديالى مع حلول عيد الفطر المبارك".

واضاف ان "اعلان حالة الانذار القصوى يأتي كأجراء احترازي لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الاسر الزائرة للمراقد خلال عيد الفطر المبارك والذي تدعمه خطط امنية بالتنسيق مع كافة التشكيلات الساندة"، لافتا الى ان "دوام موظفي المراقد سيكون بطاقته القصوى من اجل تقديم كل الخدمات للزوار الكرام".

واشار الى ان" زيارة مراقد ديالى لا تختصر على اهالي المحافظة بل تتدفق الكثير من الاسر من خارج ديالى لأداء مراسيم الزيارة"، مؤكدا بان "الاستقرار الامني دفع الى زيادة كبيرة في تدفق العوائل صوب المراقد والمزارات الدينية في الاعياد والمناسبات".

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