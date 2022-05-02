2022/05/02 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد الاستمتاع بيوم كامل من الاستجمام والاسترخاء، في تجربة سياحية فريدة من نوعها؟ وقد تكون تذكرة سفر إلى المالديف أو حتى إلى جزيرة بالي مكلفة، بينما تستطيع البقاء في المملكة العربية السعودية!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لؤلؤة مكنونة" بالسعودية.. جزيرة بتدرجات لونية ساحرة تثير إعجاب الزوار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لؤلؤة مكنونة" بالسعودية.. جزيرة بتدرجات لونية ساحرة تثير إعجاب الزوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).