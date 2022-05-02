إدارة الجوية تؤكد تمسكها بالجهاز الفني بقيادة حكيم شاكر

2022/05/02 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المأجورة بشأن تفرُّد رئيس الهيئة الإدارية للنادي ، الفريق الطيار شهاب جاهد بالقرارات بدون الرجوع إلى بقية الأعضاء.وذكرت الهيئة الإدارية للنادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" جميع القرارات بشأن تسمية الذوات الذين تولوا الإشراف على الفريق الأول بدءاً من المدرب احمد خلف وراضي شنيشل واخيراً حكيم شاكر ، إذ كانت تتم بموافقة جميع أعضاء الهيئة الإدارية بعد المشاورات المستفيضة في ما بينهم".واشار البيان إلى أن" إدارة النادي ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق اي موقع او جهة اعلامية تحاول بث الشائعات ونشر الاخبار المفبركة بحق شخص قائد القوة الجوية واعضاء الإدارة التي هدفها النيل من سمعة وكيان نادي القوة الجوية العريق صاحب البطولات والانجازات وخير من يمثل العراق في المحافل العربية والقارية".واضاف، أن" الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي تعلن تمسكها بمدرب الفريق حكيم شاكر وجهازه المساعد ،لاسيما أن الفريق تنتظره مباريات في غاية الأهمية ، وخصوصاً أمام الزوراء في ربع نهائي كأس العراق".

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