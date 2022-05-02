2022/05/02 | 13:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،
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الأحد، فلسطين ومدينتها المقدسة،
القدس، معلنا تضامنه معها ومؤكدا: "لن
نتركها وحدها".
وقال إنّ "اليوم هو يوم القدس، يوم القدس
العالمي، ونحن نقولها من كاراكاس: عاشت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفنزويلي مادورو: تحيا فلسطين وتحيا القدس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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