الرئيس الفنزويلي مادورو: تحيا فلسطين وتحيا القدس

2022/05/02 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،

الأحد، فلسطين ومدينتها المقدسة،

القدس، معلنا تضامنه معها ومؤكدا: "لن

نتركها وحدها".

وقال إنّ "اليوم هو يوم القدس، يوم القدس

العالمي، ونحن نقولها من كاراكاس: عاشت

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