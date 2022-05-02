شاهد بالفيديو.. الكليجة تتدلل على موائد العراقيين في العيد

2022/05/02 | 13:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TU2_ltxlHsM

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