2022/05/02 | 13:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: no24qVaR-PA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الابراهيمي: اعادة المطلوبين هي لعبة سياسية لاجل العودة للتوافق | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين الابراهيمي: اعادة المطلوبين هي لعبة سياسية لاجل العودة للتوافق | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).