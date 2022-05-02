تركي الفيصل يتحدث عن جدوى التطبيع مع إسرائيل: لم يغير شيئا من وضع غزة والضفة

2022/05/02 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إنه "لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن استرضاء إسرائيل سيغير موقفها" جاء ذلك ردًا على سؤال حول جدوى تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، وأضاف الفيصل "لا أرى أي دليل على ذلك.أقامت مصر سلامًا مع إسرائيل منذ عام 1979 ، والأردن بعد ذلك ببضع أعوام ومؤخرا وقع أشقاؤنا في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات سلام مع إسرائيل.ومع ذلك فإن الوضع في الضفة الغربية وغزة لا يزال على حاله."

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