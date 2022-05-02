رفض نيابي لقانون الامن الغذائي

2022/05/02 | 13:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون الأمن الغذائي لايمكن ان يكون بديل عن قانون الموازنة.

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