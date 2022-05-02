يونامي: القصف الصاروخي على قضاء خبات في أربيل تطور مقلق

2022/05/02 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

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عدت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي القصف الصاروخي الذي استهدف مصفاة للنفط في قضاء خبات في أربيل تطوراً مقلقاً

وقالت البعثة في تغريدة إن اطلاق الصواريخ الطائشة التي على اربيل عشية عيد الفطر يتطلب من قادة العراق العمل متحدين لمواجهة مثل هذه الاعمال العدوانية التي تسعى الى زعزعة امن البلاد واستقرارها.

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