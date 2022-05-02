شاخوان عبد الله يطالب الكاظمي بتغيير القيادات في نينوى بعد قصف خبات

2022/05/02 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، القصف الذي استهدف قضاء خبات في أربيل.

وقال في بيان إن قصف قضاء خبات في محافظة أربيل بصواريخ، هو خرق أمني كبير لايمكن السكوت عنه، وهو ضرب متعمد للبنى التحتية لملف الطاقة في العراق.



وطالب القائد العام بمحاسبة المقصرين وإجراء تغيير للقيادات الأمنية والعسكرية في نينوي لفشلهم في ضبط الأمن، مؤكداً اتخاذ البرلمان الإجراءات القانونية لاستجواب القادة بسبب استمرار العمليات الإرهابية في محافظة نينوى.

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