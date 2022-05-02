المسلمون الروس يؤدون صلاة العيد في جامع موسكو الكبير

2022/05/02 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى المسلمون الروس صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام في هذه المناسبة، اذ توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

وعلى عكس السنتين الماضيتين اللتين أجبر فيهما وباء كورونا مسلمي روسيا على الاحتفال في المنازل وتجنب التجمعات، عادوا هذه السنة لإحياء العيد بشكل طبيعي وأداء صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير، حيث يتجمع الآلاف من المسلمين.

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