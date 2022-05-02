القرآن محاولة لقراءة مغايرة 50 - ضياء الشكرجي

2022/05/02 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَمَن أَظلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَن يُّذكَرَ فيهَا اسمُهُ وَسعى في خَرابِها أُلائِكَ ما كان لَهُم أَن يَّدخُلوها إِلّا خائِفينَ لَهُم فِي الدُّنيا خِزيٌ وَّلَهُم فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ (114)بلا شك إنه من الظلم والعدوان أن يجري التضييق على أتباع أي دين، ومنعهم من ممارسة عباداتهم وإقامة طقوسهم وإحياء شعائرهم، ولاسيما هدم معابدهم، سواء كان المعبد مسجدا، أو كنيسة، أو هيكلا، أو معب ......





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