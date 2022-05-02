2022/05/02 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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واشنطن تعدّ استهداف أربيل اعتداءً على سيادة العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:39

واع/

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