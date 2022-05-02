بيل جيتس يحذر من متغير فيروس كورونا “أكثر فتكًا وانتشارًا”

2022/05/02 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر بيل جيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” (Microsoft) من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، قائلاً إنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر “أكثر انتقالًا وأكثر فتكًا”، بحسب ما نشره موقع Sky News نقلًا عن صحيفة “فاينانشيال تايمز”.في نبرة متشائمة جيتس، الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لمايكروسوفت، صرح بأن العالم لم […]

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