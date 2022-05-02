الكهرباء تعلن إعادة خط حديثة - غرب بغداد للعمل

2022/05/02 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن إعادة خط حديثة - غرب بغداد بقدرة 400 KV للعمل بعد توقفه لأكثر من ثماني سنوات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) إن "الملاكات العاملة في شبكات نقل كهرباء شرق وغرب الانبار وتنفيذ المشاريع، وفرق من فرع الشبكتين الاولى والثانية، وشبكات واسط، وشبكات ديالى ضمن الشركة العامة المذكورة تمكنت ، اليوم الاثنين، من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ( حديثة - غرب بغداد) 400 KV الى الخدمة ، بعد خروجه منذ عام 2014 لتعرضه لأعمال تخريبية من قبل عناصر داعش الارهابية ".

وأضافت انه "تم العمل على الخط بإشراف ميداني من قبل الوزير عادل كريم وزياراته المتكررة لصحراء غرب الانبار، ولمدير عام الشركة المهندس رياض عريبي مكلف، بشكل متواصل ودؤوب، حيث كانت الشركات العامة كافة قد عجزت فيما مضى عن إعادة تأهيله، لخطورة مساره، وعبوره نهر الفرات، مع كثرة المعوقات والعبوات الناسفة، إلا أن ذلك لم يثنِ ملاكات الشركة على اختلاف اختصاصاتها من إسناد ودعم فريق العمل".

وأشارت الوزارة الى ان "كشف الخط تم سيراً على الاقدام برغم خطورة مساره، وأُنجِز العمل بوقت قياسي لتجهيز المدن التابعة لقسم شبكة غرب الانبار كافة بالطاقة، عبر ربطها بالشبكة الوطنية في ظل ظروف شحة المياه في بحيرة سد حديثة ".

وأوضحت الوزارة في بيانها ان "الانجاز تضمن تأهيل 63 برجاً مدمراً بالكامل ، وإعادة الخط من غرب بغداد إلى حديثة بطول 223 كم وبعدد 459 برجاً برغم نقص حديد الزاوية ، مع تعويض الأسلاك المقطوعة ، وتسليك جديد لعشرات الكيلومترات ، ليساهم هذا الربط بفك اختناقات التجهيز لأقضية حديثة ، القائم ، عنة، راوه ، هيت ، والبغدادي غرب محافظة الانبار ".

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