الموارد المائية تستنفر جهدها خلال فترة العيد لهذا الامر؟

2022/05/02 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

استنفرت وزارة الموارد المائي، اليوم الاثنين، جهدها خلال فترة عيد الفطر المبارك لهذا الامر؟.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجه بأستنفار جهد الوزارة خلال فترة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات بتأمين أيصال الحصة المائية لأراضيهم الزراعية ولمحطات الأسالة".

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