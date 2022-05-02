2022/05/02 | 13:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iJYscwM1Jvk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبايات العصرية تكمل إطلالة العيد.. ربا النهار ضيفة في صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبايات العصرية تكمل إطلالة العيد.. ربا النهار ضيفة في صباح دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).