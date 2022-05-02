2022/05/02 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، القبض على 68 مطلوباً ضمن عمليات أمنية في قضاء الميمونة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه وإشراف مباشر من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع مكتب استخبارات الميمونة واجبات أمنية في القضاء المذكور أسفرت عن القبض على 68 مطلوباً خلال فترة اسبوعين وتضمنت أوامر القبض مواد قانونية مختلفة في المشاجرات والإرهاب والقتل العمد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن عمليات أمنية.. القبض على 68 مطلوباً في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن عمليات أمنية.. القبض على 68 مطلوباً في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).