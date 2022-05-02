تركي الفيصل يتحدث عن زيارة أردوغان إلى السعودية والعلاقات مع أنقرة

2022/05/02 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الاستخبارات السعودي السابق، تركي الفيصل، عن أمله بأن تكون زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المملكة قد فتحت صفحة جديدة بالعلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن القيادة التركية أدركت أن معاداة السعودية لا تصب بصالح شعبها

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