2022/05/02 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السفارة الأميركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مصفاة نفط بمحافظة أربيل

منذ 17 دقيقة

عاجل | السفارة الأميركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مصفاة نفط بمحافظة أربيل

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