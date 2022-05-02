2022/05/02 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، عن انتهاء موجة الغبار في جميع مدن البلاد.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إن "ما تبقى منها فقط في مدينة البصرة وبادية الجنوب وجنوب ذي قار".

وأضاف أنه "سيزول خلال ساعات مساء اليوم 2/5 ( قبل الليل) وتصحو الاجواء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء موجة الغبار في جميع مدن العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء موجة الغبار في جميع مدن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).