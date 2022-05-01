السفارة الأميركية: الهجوم على مصفاة النفط بأربيل اعتداء على سيادة العراق

2022/05/02 | 14:19 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مصفاة نفط أربيل أمس وأسفر عن إلحاق أضرار بها.وقالت السفارة الأميركية في بيان إن الهجمات في العراق تعد اعتداء على سيادة البلاد وتضر بالمواطنين العراقيين، مؤكدة أن واشنطن تقف مع العراقيين وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة بغداد.

وفي وقت سابق، اتهم أمن إقليم كردستان العراق ميليشياتِ عصائبِ أهل الحق وحشدَ الشبك بقصف مصفاة للنفط في أربيل، فيما قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن قوات بلاده ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان في قضاء خبات بمحافظة أربيل.

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وأضاف الكاظمي قائلا عقب الهجوم "هذه الجرائم ستزيدنا قوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب".

واستهدف هجوم صاروخي مساء الأحد قضاء خبات في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سقوط 6 صواريخ قرب نهر باديناني في قضاء خبات في محافظة أربيل، بينما أكدت مصادر أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا.

دمار ألحقه هجوم صاروخي سابق في أربيل في مارس الماضي

وبحسب مراسل قناة "العربية" فإن الصواريخ سقطت على مجمع نفطي في محافظة أربيل.



ولم تعرف حتى الآن الخسائر والأضرار التي نجمت عن الهجوم.

ومن جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، إن الاستهداف الصاروخي لمصفاة نفط أربيل عشية عيد الفطر هو تطور "مقلق" آخر.

ودعت عبر حسابها على تويتر قادة العراق "لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وكانت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا قد سقطت في مطلع أبريل الماضي في قضاء خبات، وذكرت خلية الإعلام الأمني حينها أن "مجموعة خارجة عن القانون وجهت تلك الصواريخ" نحو القضاء.

يذكر أن قضاء خبات يتبع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان، وهو يقع غرب أربيل على الطريق العام الواصل بين مدينتي أربيل والموصل.



ويبعد مركز القضاء نحو 37 كيلومتراً عن مدينة أربيل.

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