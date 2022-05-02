تستمر لأكثر من 19 ساعة.. خطوط

2022/05/02 | 14:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت خطوط "كانتاس" الجوية خطوة مهمة نحو إطلاق مشروع "شروق الشمس" (Project Sunrise)، وهو هدفها الذي طالما حلمت به، والذي يتمثّل بتسيير رحلات جوية مباشرة بين أستراليا، ومدينتي نيويورك الأمريكية ولندن البريطانية.

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