2022/05/02 | 14:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي القوة الجوية خير من يمثل العراق في المحافل العربية والقارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية تتمسك بحكيم شاكر مدربا له) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية تتمسك بحكيم شاكر مدربا له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).