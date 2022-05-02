دراسة تكشف الاجتماعات الافتراضية تقتل الأفكار الإبداعية

2022/05/02 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة جديدة، أن اجتماعات تطبيق “زووم” الافتراضية قد يكون لها تأثير سلبي على الشركات، ‏والتي زاد الإقبال عليها من جانب المؤسسات مع بدء انتشار جائحة “كورونا” المستجد قبل ‏عامين، مع تطبيق سياسة العمل من المنزل، حسبما نقلت العربية نت.وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الاجتماعات قد يكون لها تأثير على إنتاج الأفكار والاقتراحات […]

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