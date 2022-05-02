توقف تدفق السيول الايرانية شرق ديالى

2022/05/02 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول محلي، اليوم الاثنين, توقف تدفق السيول من الحدود العراقية – الايرانية صوب مناطق شرق ديالى.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ ( بغداد اليوم)، ان "السيول المتدفقة من لحدود العراقية – الايرانية صوب وديان منخفضة بين ناحيتي مندلي وقزانية توقفت بعد مرور 72 ساعة".

واضاف الخزاعي، ان "مياه السيول رغم ان كميتها جيدة لكن للاسف لايمكن خزنها وتذهب صوب منحدرات حدودية تمتد بين ديالى وواسط لافتا الى ان ايجابية السيول في الوقت هي الاستفادة في تعزيز خزين المياه الجوفية وتغير نوعية المياه نحو الاحسن في الابار الارتوازية بالاضافة الى امكانية الاستفادة منها بشكل مؤقت في سقي البساتين والاراضي القريبة من مسارات تدفق السيول".

واشار الى ان "السيول يمكن ان تشكل طوق نجاة من مواسم الجفاف الحادة في كل مناطق شرق ديالى لو توفر سد كبير قادر على استيعاب موجاتها وتصويب مسارتها نحو السد مؤكدا بان كلا سدي مندلي وقزانية الان لايمكنهما خزن المياه بسبب الترسبات الطينية المتراكمة منذ سنوات".

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