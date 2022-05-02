الاتحاد الوطني: جمود الحوارات السياسية انعكس سلباً على الاقتصاد في الإقليم

2022/05/02 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اكدت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، اليوم الإثنين، ان جمود الحوارات السياسية انعكس سلباً على الحياة الاقتصادية في إقليم كردستان.

وقالت دلير في تصريح ل (بغداد اليوم)، إن "جمود الحوارات السياسية انعكس سلباً على الحياة الاقتصادية في إقليم كردستان حيث أدى إلى استمرار انقطاع رواتب الموظفين خصوصا في محافظة السليمانية".

واضافت ان "الحزب الديمقراطى يسيطر على جميع الواردات في الإقليم ولا يرسل اية مبالغ لتغطية الرواتب في السليمانية".

وتابعت دلير، ان "التوترات بين الاتحاد والديمقراطي ساهمت بتأخير حل مسألة التخصيصات المالية لمحافظات الاقليم".

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