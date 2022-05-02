السيسي يتحدث مجددا عن

2022/05/02 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مسلسل "الاختيار" بجزئه الثالث جاء ليوثق بدقة مرحلة حكم الإخوان المسلمين و"ثورة 30 يونيو" مشيرا إلى أن البيان (بيان 3 يوليو) الذي عرضه المسلسل لم يتضمن عبارة "عزل الرئيس" أو "جماعة إرهابية"، عن الرئ

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