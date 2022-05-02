"لم نشهد الأسوأ بعد".. غيتس يحذر من متحور كورونا "الأكثر فتكا"

2022/05/02 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الملياردير الأميركي المؤسس المشارك لمايكروسوفت، بيل غيتس، من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، مشيرا إلى أنه "لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر انتشارا وأكثر فتكا".

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