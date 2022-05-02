2022/05/02 | 15:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذو نظرة باردة وقاسية وملمح جاف وخشن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز: أوكرانيا حاولت اغتيال رئيس الأركان الروسي خلال زيارة سرية له) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تايمز: أوكرانيا حاولت اغتيال رئيس الأركان الروسي خلال زيارة سرية له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).