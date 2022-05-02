تليجرام يتيح للمستخدمين إرسال العملات المشفرة.. اعرف التفاصيل كاملة

2022/05/02 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أتاحت مؤسسة TON ، التي تدير رمز toncoin ، إمكانية الدفع بدون رسوم ، وإرسال العملات المشفرة إلى مستخدمين آخرين ، باستخدام toncoin (TON) في التطبيق، كما أضاف أيضًا القدرة على شراء البيتكوين داخل التطبيق.بعد أن تخلى تطبيق المراسلة المشفرة Telegram سابقًا عن رمزه المميز، فإنه يدعم الآن مدفوعات التشفير، فوفقًا للبروتوكول، يمكن […]

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