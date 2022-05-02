بسبب تهديدات.. تكثيف أمني على أحد سجون العراق - عاجل

2022/05/02 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوة أمنية كثفت من تواجدها بالقرب من أحد سجون العراق.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية كثفت من تواجدها بالقرب من سجن الكفل بمحافظة بابل".

وأضاف أن "هذا التواجد جاء نتيجة لورود معلومات عن وجود تهديد".

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