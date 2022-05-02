احباط محاولة تسلل لداعش في جزيرة الصينية بصلاح الدين

2022/05/02 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من احباط محاولة تسلل لداعش في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " قوة من اللواء 31 في قيادة عمليات صلاح الدين للحشد تمكنت من احباتط عملية تسلل لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية".

وأضافت ان " اللواء تصدى للعناصر الإرهابية بعد ورود معلومات استخبارية ورصد دقيق، حيث اجبرهم على الانسحاب وقد كان داعش ينوون التسلل مع موجة الغبار قبل ان تُفشل قوات الحشد الشعبي محاولتهم الخائبة".

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