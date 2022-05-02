2022/05/02 | 16:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح آفاق جديدة للنظر في موضوع تطبيق طاقة الرياح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة عراقية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة عراقية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).