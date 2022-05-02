2022/05/02 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين،

اعادة خط (حديثة- غرب بغداد) 400 KV إلى

العمل بعد توقفه لأكثر من ثماني سنوات،

مشيرة الى أنه سيفك اختناقات التجهيز

لـ6 أقضية في محافظة الانبار.

وذكر إعلام وزارة الك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعيد خطاً لانتاج الطاقة متوقف منذ 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعيد خطاً لانتاج الطاقة متوقف منذ 8 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).