2022/05/02 | 16:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعيد خطاً لانتاج الطاقة متوقف منذ 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعادة خط (حديثة- غرب بغداد) 400 KV إلى
العمل بعد توقفه لأكثر من ثماني سنوات،
مشيرة الى أنه سيفك اختناقات التجهيز
لـ6 أقضية في محافظة الانبار.
وذكر إعلام وزارة الك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعيد خطاً لانتاج الطاقة متوقف منذ 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعيد خطاً لانتاج الطاقة متوقف منذ 8 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).