تجسس على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس

2022/05/02 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز خلال زيارة رسمية لجيب سبتة الإسباني في المغرب في 23 آذار/مارس 2022 © “لا مونكلوا” مقر رئاسة الوزراء الإسبانية/ا ف ب/ارشيف فرناندو كالفو مدريد (أ ف ب) – تعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، على […]

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