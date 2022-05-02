2022/05/02 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

شهدت مدينة يارمجة، اليوم الاثنين، امطار وسيول كبيرة في يارنجة بقضاء ليلان جنوب شرقي كركوك.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان، مدينة يارمجة في قضاء ليلان شهد امطار كثيفة غطت معظم المدينة.

وأضاف ان، سيول كبيرة رافقت الامطار في المدينة شرقي كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. سيول الأمطار تغرق يارمجة ليلان جنوب شرقي كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. سيول الأمطار تغرق يارمجة ليلان جنوب شرقي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).