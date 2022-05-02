يونامي بتهنئة العيد تدعو لإنهاء الانسداد بالعراق

2022/05/02 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، اليوم الاثنين، بيانا تهنئ فيه العراقيين بمناسبة عيد الفطر، فيما دعت لانهاء حالة الجمود السياسي.

ادناه نص البيان:

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