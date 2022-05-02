2022/05/02 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن أولى الخطوات التي اتخذتها تركيا لإصلاح علاقاتها الإقليمية قبل أكثر من عام كانت باتجاه مصر، إلاّ أن هذا المسار يتحرّك ببطء، مقارنة بمسار المصالحة مع الإمارات وإسرائيلن والسعودية أخيرا، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن الأسباب التي تقف وراء تأخير هكذا نوع من التطبيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترسيم الحدود وتنسيق "غير معلن".. متى يعلن "التطبيع" بين مصر وتركيا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترسيم الحدود وتنسيق "غير معلن".. متى يعلن "التطبيع" بين مصر وتركيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).