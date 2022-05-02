مدرب سلة الناشئين يكشف سبب إقامة معسكر دربندخان

2022/05/02 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف مدرب منتخب سلة الناشئين جورج كازانجيان، سبب إقامة المعسكر التدريبي في منطقة دربندخان بمحافظة السليمانية.وقال كازانجيان لعدد من وسائل الاعلام من بينها وكالة/ المعلومة/ إن “اختيارنا لمعسكر دربندخان جاء للخروج من الضغوطات والابتعاد عن كل الامور التي من الممكن أن تؤثر على اللاعبين”.وأوضح أن “سبب إقامة المعسكر يأتي أيضاً لحصول […]

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