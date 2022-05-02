2022/05/02 | 16:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت العتبة الحسينية المقدسة انها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تعلن إنفاق أكثر من 300 مليون دينار لعلاج حالات مرضية خلال شهر نيسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انفقت مبلغ تجاوز 300 مليون دينار على
حالات مرضية تم علاجها مجانا في
مستشفيات العتبة بكربلاء خلال 30 يوما
وقال المنسق العام للشؤون والحالات
الإنسانية في العتبة الحسين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تعلن إنفاق أكثر من 300 مليون دينار لعلاج حالات مرضية خلال شهر نيسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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