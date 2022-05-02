2022/05/02 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت العتبة الحسينية المقدسة انها

انفقت مبلغ تجاوز 300 مليون دينار على

حالات مرضية تم علاجها مجانا في

مستشفيات العتبة بكربلاء خلال 30 يوما

وقال المنسق العام للشؤون والحالات

الإنسانية في العتبة الحسين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تعلن إنفاق أكثر من 300 مليون دينار لعلاج حالات مرضية خلال شهر نيسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تعلن إنفاق أكثر من 300 مليون دينار لعلاج حالات مرضية خلال شهر نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).