بيان من حكومة كردستان تدعو فيه الكاظمي لإنزال العقوبات ضد هؤلاء

2022/05/02 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، بيانا ادانت الهجوم الذي استهدف قضاء خبات، داعية الحكومة المركزية الى انزال العقوبات ضد الجهات المخربة.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أستنكر وأدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية على حدود قضاء خبات".

ودعا بارزاني رئيس الوزراء الاتحادي إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لإنزال العقوبات ضد المجاميع المخربة الخارجة عن القانون، وتشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك المناطق التي باتت تشكل تهديداً لاستقرار وأمن إقليم كردستان والعراق".

وأضاف انه "يجب أن لا تستمر هذه الهجمات بعد الآن، ويتعين أن يكون هناك موقف جدي، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذه الاعتداءات".

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