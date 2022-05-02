"واتس آب" يثير حماسة المستخدمين مع إصلاح أحد أكبر المشاكل المربكة!

2022/05/02 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ترك "واتس آب" المستخدمين في حالة من الإثارة بعد ظهور ميزة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة والتي يمكن أن تأتي إلى هاتف "أندرويد".

ومع ذلك، كانت حسابات "واتس آب" لا تزال مرتبطة بهاتف ذكي واحد، مع الأجهزة الإضافية التي يمكنها الوصول إلى حساب "واتس آب" وهي منصات الويب وWhatsApp Desktop وPortal.

ولحسن الحظ، ظهر هذا الأسبوع أن "واتس آب" يعمل على إصدار 2.0 من ميزته متعددة الأجهزة التي دخلت للتو الاختبار على "أندرويد".

وكما رصدته WABetaInfo، ستتيح الأداة متعددة الأجهزة التي جددت لمستخدمي "واتس آب"، الوصول إلى حساباتهم على هاتف ثان أو على جهازهم اللوحي.

وللقيام بذلك، سيتعين على مستخدمي "واتس آب" التوجه إلى الإعدادات والانتقال إلى قسم من واجهة المستخدم يسمى "Register Device Companion".

وحاليا، لربط جهازين معا، سيحتاج مستخدمو "واتس آب" إلى توجيه أجهزتهم الرئيسية إلى شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي الآخر.

ولربط الأجهزة، يجب فحص رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على الجهاز الثاني.

وبمجرد القيام بذلك، ستتمكن من الوصول إلى حساب "واتس آب" الخاص بك على هاتف ذكي أو جهاز لوحي آخر.

وفي الوقت الحالي، لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار هذه الميزة المرتقبة.



ولكن نظرا لأن الأداة قيد الاختبار حاليا، نأمل ألا تستغرق وقتا طويلا حتى يتم طرحها في القناة الثابتة.

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