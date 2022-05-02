انتهت 16 منهم بالوفاة.. ديالى تسجل 23 محاولة انتحار خلال 4 اشهر

2022/05/02 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل 23 محاولة انتحار خلال 4 اشهر داخل المحافظة، انتهت 16 منهم بالوفاة

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المكتب رصد 23 محاولة انتحار خلال اشهر( كانون الثاني- شباط –اذار- نيسان) انتهى 16 منها بالوفاة".

واضاف مهدي، ان "اخر حالة سجلت قبل يومين لمسن في قرية زراعية قرب ناحية المنصورية(45كم شرق بعقوبة) شنق نفسه لأسباب غامضة حتى الان"، مؤكدا ان "محاولات الانتحار ربما اعداد اعلى لان البعض من ذويهم يحاولون التغطية دون اعلانها للراي العام لتفادي الحرج ".

واشار الى ان" الانتحار تحول الى ظاهرة مثيرة للقلق في ديالى في السنوات الاخيرة كون الاعداد ليست قليلة ما يستدعي دراسة علمية شاملة للأسباب التي تدفع شباب بعمر الزهور الى منزلق مؤلم لأنهاء حياتهم".

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