لأول مرة.. ناد إنجليزي يسمح للمسلمين بأداء صلاة عيد الفطر على أرض ملعبه

2022/05/02 | 17:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمح نادي بلاكبيرن روفرز للمصلين المسلمين بأداء صلاة عيد الفطر على أرض ملعبه، وذلك في أول بادرة لنادٍ إنجليزي.

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